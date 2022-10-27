27 Октября 2022
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Фото: Telegram-канал &quot;Мэр Москвы Сергей Собянин&quot; / t.me/mos_sobyanin

Собянин пригрозил группе "ПИК" отстранением от работ

Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил группе "ПИК" отстранением от возведения в столице жилья и коммерческой недвижимости, если социальные объекты не будут сдаваться в срок. Конкретно сейчас раздражение мэра вызвала задержка со сдачей школы на Люблинской улице. Местным жителям приходится возить детей в переполненные учебные заведения в других районах.

"График — выполнять. У вас уже 200 тыс. кв.м сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена. Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми (объектами) соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь", — сказал Собянин, обращаясь к гендиректору ПАО "Группа компаний "ПИК" Ивану Поландову.

Теги: группа пик, сергей собянин, социальная инфраструктура, строительство, москва



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