Собянин пригрозил группе "ПИК" отстранением от работ

Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил группе "ПИК" отстранением от возведения в столице жилья и коммерческой недвижимости, если социальные объекты не будут сдаваться в срок. Конкретно сейчас раздражение мэра вызвала задержка со сдачей школы на Люблинской улице. Местным жителям приходится возить детей в переполненные учебные заведения в других районах.

"График — выполнять. У вас уже 200 тыс. кв.м сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена. Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми (объектами) соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь", — сказал Собянин, обращаясь к гендиректору ПАО "Группа компаний "ПИК" Ивану Поландову.