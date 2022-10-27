Чиновников свердловского Минтранса снова уличили в возможном разглашении гостайны

На Среднем Урале УФСБ вновь предостерегло региональных чиновников от разглашения государственной тайны России.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ФСБ, на этот раз речь идет о главном и ведущем специалистах отдела мобилизационной и секретной работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Также официальное предостережение получил сотрудник уральского филиала ФГБУ "Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов".

В октябре нынешнего года все трое были предостережены от разглашения гостайны.

"УФСБ России по Свердловской области располагало сведениями, что указанные лица в нарушение требований законодательства РФ о государственной тайне длительное время осуществляли хранение и обработку сведений, составляющих гостайну, в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц. Своими действиями сотрудники исполнительного органа государственной власти и научного учреждения создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации", - заявили в управлении.

Там напомнили, что за разглашение государственной тайны может грозить до четырех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в сентябре ФСБ было объявлено предостережение начальнику отдела мобилизационной и секретной работы свердловского Минтранса Олегу Цегельному. Высокопоставленного чиновника также уличили в возможном разглашении гостайны.