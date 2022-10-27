Чиновников свердловского Минтранса снова уличили в возможном разглашении гостайны

27 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суровикин укрепляет тактическую слаженность

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Чиновников свердловского Минтранса снова уличили в возможном разглашении гостайны

На Среднем Урале УФСБ вновь предостерегло региональных чиновников от разглашения государственной тайны России.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ФСБ, на этот раз речь идет о главном и ведущем специалистах отдела мобилизационной и секретной работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Также официальное предостережение получил сотрудник уральского филиала ФГБУ "Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов".

В октябре нынешнего года все трое были предостережены от разглашения гостайны.

"УФСБ России по Свердловской области располагало сведениями, что указанные лица в нарушение требований законодательства РФ о государственной тайне длительное время осуществляли хранение и обработку сведений, составляющих гостайну, в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц. Своими действиями сотрудники исполнительного органа государственной власти и научного учреждения создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации", - заявили в управлении.

Там напомнили, что за разглашение государственной тайны может грозить до четырех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в сентябре ФСБ было объявлено предостережение начальнику отдела мобилизационной и секретной работы свердловского Минтранса Олегу Цегельному. Высокопоставленного чиновника также уличили в возможном разглашении гостайны.

Теги: ФСБ, чиновники, гостайна



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.09.2022 14:52 Мск Сотруднику свердловского Минтранса досталось от ФСБ из-за возможного разглашения гостайны


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети