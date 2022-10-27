27 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Самара Live / vk.com/samara_live63

Часть уехавших из России граждан может попасть под действие закона об иноагентах

Россияне, уехавшие из страны после 24 февраля или после объявления о мобилизации, в некоторых случаях могут попасть под действие закона об иноагентах. Так считает Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

"Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто", - заявил журналистам Климов.

Он напомнил, что обновленное законодательство об иноагентах, где есть упоминание о лицах, попавших под иностранное влияние, вступает в силу с 1 декабря этого года.

При этом Климов считает, что грести всех под одну гребенку нельзя, в вопросах о признании человека попавшим под иностранное влияние надо разбираться индивидуально.

"Почему люди выехали? Это очень разные категории людей. Я знаю людей, которые и планировали выехать, они тоже попали в эту статистику. Кто-то выехал на лечение. Я не хочу упрощать проблему, но есть необходимость очень адресно реагировать. Но есть случаи, требующие юридического реагирования. Если человек получил повестку, а взял рюкзачок и отправился в сторону границы – это уголовное преступление", - заявил сенатор.

"Есть люди, которые просто решили переждать. Это их выбор. Этих людей не надо жалеть и не надо им рукоплескать. Но если они вернуться к нам домой, их никто не будет с цветами встречать. Доверия к этим людям будет немного. Я бы им не доверил государственные должности и преподавание в государственных вузах", - заключил Климов.

Теги: андрей климов, иноагенты, закон, россияне, сво, мобилизация



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