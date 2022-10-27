Свердловский Роспотребнадзор забраковал больше 12% молочной продукции в регионе

За девять месяцев 2022 года специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области было проверено 39 тонн молочной продукции в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, забраковано 4,8 тонны (12,3%). При этом структура забраковок не изменилась: молочная продукция не соответствовала требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также критериям фальсификации.

Качество "молочки" проверено на 413 объектах. Нарушения установлены на 76 из них, что составило 18,4%. Вся несоответствующая нормативным требованиям продукция уже изъята из оборота.

По результатам проверок было составлено 55 протоколов об административных нарушениях. Виновным назначены штрафы на общую сумму более 1,4 млн рублей. Кроме этого, Роспотребнадзором выданы предписания об устранении нарушений и приостановке реализации молочной продукции.