В Тюмени осудили нефтяника за дачу крупной взятки

В Тюмени вынесен приговор бывшему должностному лицу нефтяного предприятия, совершившему ряд коррупционных преступлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Его признали виновным в получении взятки в крупном размере через посредника.

"Следствием и судом установлено, что с 2019 по 2021 годы подсудимый, пользуясь своим служебным положением, работая в коммерческой организации, контрольный пакет акций которой принадлежит Российской Федерации, совместно с посредником, разработали преступную схему получения взяток от субъектов предпринимательской деятельности. За незаконное денежное вознаграждение в размере от 5-10% от суммы договора он предоставлял трем предпринимателям информацию о проводимых тендерах в области изыскательских работ, а после заключения контрактов оказывал содействие в беспрепятственной приемке и согласовании выполненных ими работ, с фактически частичным ее выполнением. В результате чего данные работы оплачивались заказчиком в полном объеме. Таким образом, общая сумма взяток, полученных должностным лицом нефтяного предприятия через посредника, составила свыше 1,9 млн руб.", - говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложил на него ряд ограничений, связанных с передвижением.