27 Октября 2022
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Образование Москва
Фото: Накануне.RU

В МГУ может появиться курс военной журналистики

Курс военной журналистики создают на факультете МГУ имени Ломоносова для того, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы.

"Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Мы говорили с Вартановой (Еленой Вартановой, деканом факультета журналистики МГУ) о том, что в настоящее время создается курс военной журналистики. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять", - цитирует ТАСС заявление члена Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), гендиректора ИД "Аргументы и факты" Руслана Новикова на межрегиональном форуме СМИ "Енисей.РФ-2022".

Новиков отметил необходимость господдержки в части субсидий на продвижение отечественных брендов в СМИ. По его словам, такое финансирование предусмотрено только для телевизионных СМИ, а нужно распространить его и на другие медиа.

"Нужно, чтобы эти меры программы распространялись на печатную прессу, электронные медиа и радио. С помощью таких мер можно помочь отечественным товаропроизводителям зайти на рекламный рынок за меньшие деньги", - подчеркнул Новиков.

Теги: Руслан Новиков, военная журналистика, МГУ имени Ломоносова



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