"Уралэлектромедь" победило в конкурсе по культуре производства и охране труда

АО "Уралэлектромедь" стало победителем конкурса по культуре производства и охране труда за 2021 год, инициированного департаментом по труду и занятости населения Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, в конкурсе приняло участие 117 организаций. Предприятие победило в группе "Цветная металлургия". По словам заместителя главного инженера – руководителя службы охраны труда и промышленной безопасности АО "Уралэлектромедь" Александра Сафрыгина, создание безопасных условий труда и сохранение здоровья персонала являются первостепенной задачей предприятия.

Так, в 2021 году обучение и проверку знаний по охране труда прошли 2 тыс. 754 работника, а по промышленной безопасности – 1 тыс. 3 работника. На предприятии налажена система контроля состояния условий и охраны труда, а также промышленной безопасности. С этой целью в течение года было проведено более 900 проверок.

В соответствии с российским законодательством более 6 тыс. работников, в том числе 1 тыс. 364 женщины, прошли периодический медицинский осмотр. Работники, занятые во вредных условиях труда, обеспечиваются лечебно-профилактическим питанием.

Ежегодно на предприятии заключается "Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного комитета". Основная часть мероприятий связана с модернизацией оборудования и созданием безопасных условий труда.

Традиционно в подразделениях АО "Уралэлектромедь" проводится физкультурно-массовая работа. В программу входит участие коллективов в спартакиаде, состоящей из 16 видов спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, плавание, полиатлон и другие. В 2021 году участниками спортивных соревнований стали 1 тыс. 355 работников из 25 цехов и подразделений.