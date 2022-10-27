27 Октября 2022
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Глава Тобольска поручил привести в порядок бомбоубежища

Глава Тобольска Максим Афанасьев поручил привести в порядок бомбоубежища, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте городской администрации, руководители предприятий и организаций, на чьем балансе есть защитные сооружения гражданской обороны, должны обеспечить их сохранность и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению.

В постановлении отмечено, что "в мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных ЧС природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению".

Напомним, 19 октября Путин на заседании Совбеза РФ объявил о введении на территории четырех новых регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – военного положения.

Во второй группе регионов - восьми субъектах, граничащих с зоной проведения спецоперации — Крым и Севастополь, Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская и Брянская области был введен режим "среднего уровня реагирования".

В регионах Центрального и Южного федеральных округов был введен уровень повышенной готовности.

И в четвертую группу - уровень базовой готовности - вошли все остальные регионы, не входящие в Южный и Центральный федеральные округа.

Это регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа и Северо-Запада страны. То есть удаленные от зоны спецоперации. В этих регионах необходимо усилить охрану важных объектов.

Теги: бомбоубежища, Максим Афанасьев



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