СМИ: Власти ряда регионов готовы перенять опыт Кузбасса по "трудовой мобилизации" студентов

Власти некоторых российских регионов высказывают готовность последовать опыту Кузбасса и объявить так называемую "трудовую мобилизацию" студентов, которыми предполагается временно замещать вакантные места мобилизованных работников.

Кузбасс между тем отчитывается об эффективности подхода: всего за неделю организаторы получили от предприятий 161 заявку и уже закрыли 134. Работа добровольная, студенты активно откликаются на предложения — их привлекает зарплата и возможность получить практику по своему профилю, пишут "Известия".

Подключиться к "трудовой мобилизации" готовы Ленинградская и Курская области. "При наличии запросов работодателей студенты будут направлены на рабочие места", - заявили в администрации Курской области.

Правда, в Брянской, Ростовской и Нижегородской областях изданию сообщили, что "трудовую мобилизацию" студентов на данный момент не планируют.