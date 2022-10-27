Америка ускорит размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе

США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, они должны быть доставлены на базы НАТО на континенте уже в декабре.

По данным издания Politico, которое ссылается на дипломатическую телеграмму и источники, американские чиновники на закрытой встрече НАТО в Брюсселе заявили, что бомбы прибудут раньше, чем планировалось, пишет ТАСС. Они должны были быть размещены в Европе, согласно первоначальному замыслу, весной 2023 г.

"С учетом нарастания ядерной риторики России часть союзников попросила продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательную передачу сообщений", - говорится в дипломатическом документе, который был написан для ознакомления чиновников Пентагона и Госдепартамента.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США "не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале" и отметил, что модернизация в рамках программы B61 ведется уже много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные "в качестве давно запланированных усилий по модернизации".

"Она никак не связана с текущими событиями на Украине и не ускорялась", - подчеркнул военный.

Тем не менее, Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.