В Югре депутаты не стали снижать налоги для тех, кто помогает участникам СВО

Депутаты думы Югры на сегодняшнем заседании не стали включать в повестку встречи предложение парламентария Михаила Селюкова (ЛДПР) уменьшить региональные налоги предприятиям и организациям, поддерживающим участников специальной военной операции.

Селюков сказал, что Югра – тыл СВО, но на бюджетных слушаниях он не увидел реальных мер поддержки, которые округ оказывает мобилизованным. Политик уверен, что уменьшение налогооблагаемой базы на сумму той поддержки, которую югорчане или бизнес помогает участникам СВО, было бы важной поддержкой. Например, если конкретный житель покупает квадрокоптер, то на цену этого устройства для него можно было бы уменьшить НДФЛ.

"Прошу поставить вопрос на голосование в такой форме: "Разработать правительству округа и аппарату думы документ об уменьшении региональных налогов на сумму поддержки участников специальной военной операции"", - сказал Селюков перед началом заседания.

Спикер думы Югры Борис Хохряков в ответ сообщил, что этот вопрос нигде не прорабатывался, однако на голосование его все-таки поставил. За высказались восемь депутатов, против – 25, еще трое воздержались.