27 Октября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: dumasurgut.ru

Депутаты думы Сургута увеличили расходы на свое содержание

Депутаты сургутской городской думы на заседании 26 октября рассмотрели и приняли проект изменений в положение о предоставлении себе гарантий. Документ расширяет перечень гарантий депутатам, работающим на непостоянной основе, передает корреспондент Накануне.RU.

Помимо существующих привилегий, связанных с депутатской деятельностью, таких как возмещение расходов на проезд к месту проведения мероприятий воздушным транспортом в салоне бизнес-класса, морским, речным и железнодорожном — в каюте или купе "люкс", добавились новые. Так, например, для спикер думы Сургута и его заместителей будет действовать страхование здоровья в размере 85% от их годового содержания. Председателю думы Сургута и его несовершеннолетним детям компенсируют из бюджета путевки в санаторий до 70% от стоимости путевки один раз в год. Аналогичная компенсация предоставляется замам спикера сургутского парламента.

Также в документе прописана защита депутата и членов его семьи от "насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных полномочий". В случае переезда из другого региона ему положена компенсация всех расходов.

Новые статьи расходов на депутатов начнут действовать с 1 января 2023 года.

Теги: депутаты, содержание, гарантии



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