На Среднем Урале сотрудник ГИБДД спас семью с детьми из горящего дома

На Среднем Урале полицейский из подразделения ДПС обнаружил пожар в частном секторе и фактически спас семью из четырех человек, в том числе 10-летнего ребенка. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, все произошло накануне в Каменске-Уральском около 5 часов утра. Старший инспектор ДПС Игорь Липин находился при исполнении своих служебных обязанностей. Двигаясь на ведомственном автомобиле по улице Степа Разина, он заметил клубы дыма. Полицейский подъехал ближе и обнаружил возгорание на втором этаже деревянного дома. Старший лейтенант незамедлительно связался с дежурной частью территориального ОВД, а также передал информацию в МЧС.

"Ранним утром жильцы еще спали и, как они позже рассказали сами, не осознавали, в какой опасности находились. Подбежав к жилому строению, сотрудник ГИБДД начал громко стучать в запертые двери, звонить в звонок и звать хозяев жилища. Вскоре дверь открыли 10-летний мальчик и его мама. Граждане даже не почувствовали запаха дыма и не подозревали, что прямо над их головами со стремительной скоростью распространяется огонь.

В течение следующих пяти минут из горящего строения удалось эвакуировать всю проживавшую здесь семью – мужчину 1978 года рождения, его супругу 1980 года рождения и двух их сыновей 2011 и 2002 годов рождения. В спешке одевшихся граждан полицейский Липин посадил в патрульный автомобиль для обогрева, а сам оказывал посильную помощь подоспевшим огнеборцам. Семья выразила искренние слова признательности неравнодушному к чужой беде полицейскому", - отметил полковник Горелых.

К несчастью, пожар успел быстро распространиться и уничтожить весь дом. По словам Валерия Горелых, если бы возгорание своевременно не заметил проезжающий мимо инспектор ГИБДД, для проживавших здесь уральцев все могло бы закончиться трагично.

Впрочем, сам полицейский не считает себя героем. Игорь Липин говорит, что просто выполнял свои обязанности как сотрудник МВД. В настоящее время руководством ОВД Каменска-Уральского решается вопрос о поощрении отличившегося полицейского, благодаря профессиональным действиям которого удалось избежать жертв и спасти жизни людей.