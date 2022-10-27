27 Октября 2022
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Экс-бухгалтеров екатеринбургской стоматологии будут судить за хищение 6,9 миллиона рублей

Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении бывших главного бухгалтера и бухгалтера "Стоматологическая поликлиника № 1 г. Екатеринбург". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, сотрудницы на протяжении трех лет завышали себе зарплату, тем самым похитив свыше 6,9 млн рублей.

По версии следствия, бухгалтеры с января 2018 года и по декабрь 2020 года включали в расчетные ведомости недостоверные сведения о своей зарплате, завышая ее. После же зачисления средств, мошенницы распоряжались ими по своему усмотрению.

Обвинительное заключение в отношении екатеринбурженок уже утверждено. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). В ближайшее время оно будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: бухгалтер, стоматология, хищение, суд



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