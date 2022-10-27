Как идет строительство уникальной "мегашколы" в Воронеже проверил губернатор Александр Гусев

Зампред Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова, работающая на этой неделе в Воронеже, осмотрела стройплощадку, на которой возводится кампус мегашколы, и обсудила с главой региона Александром Гусевым исполнение национальных проектов.

Мегашкола - одно из самых больших учебных заведений в России, возводится на Московском проспекте в областной столице. Под застройку отдана территория площадью более 21 тыс. кв. м, а учебные пространства новых зданий будут втрое больше - почти 60 тыс. "квадратов". Сейчас строительство перевалило экватор - готовность составляет 52%, а завершить работы предполагается к началу учебного года 2023-24.

"Наш образовательный центр рассчитан на 2860 мест. Он станет примером для всей России. Другого подобного масштаба образовательного проекта мы пока не знаем", - с гордостью сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Галина Карелова отметила, что, по ее мнению, школы в 21 веке должны соответствовать требованиям и принимать вызовы времени, и мегашкола как раз позволит организовать необходимые процессы обучения и внеклассного развития детей. Напомним, что 2860 школьников, которые сядут за парты 110 классов мегашколы, смогут посещать дополнительно зал хореографии, художественную студию, астрономическую башню. Ученики смогут работать на внутришкольном телевидении. Проектируется богато оснащенная инфраструктура для занятия командными видами спорта, бегом, ОФП и сдачи ГТО.

Строители сейчас находятся на этапе возведения "коробки" двух круглых корпусов школы, где разместятся "началка" и старшие классы, и монтажа внутренней инженерии. От корпусов по проекту отходят тематические блоки школы в форме трапеции - каждый из них будет посвящен своем направлению: науке, искусству, IT, спорту и так далее. Для укомплектования этих зон современным оборудованием подрядчику предстоит проложить необходимые слаботочные и электросети, водоснабжение, вентиляционные конструкции и другие инженерные решения.

Глава региона отметил, что на российском уровне такая мегастройка точно будет звучать. Сейчас в регионе ведется строительство еще 31 крупного проекта. об этом Александр Гусев рассказал Кареловой, обсуждая с Кареловой исполнение национальных проектов. Из всех регионов страны Воронежская область находится на 12-ом месте по их реализации. В числе больших воронежских строек - масштабные и важные для воронежцев работы по возведению корпусов онкодиспансера. Сейчас идут работы на хирургическом блоке, а в проекте радиотерапевтический, также с федеральным софинансированием. Планируется стройка еще одной большой школы на месте бывших яблоневых садов, где идет активная жилая застройка и есть большая потребность в образовательных учреждениях. Карелова пообещала, что финансирование нацпроектов будет сохранено.

Нацпроект "Образование" предполагает до 2024 года создание более миллиона новых мест в школах, дополнительным образованием планируется охватить 80% детей и подростков от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием. Почти 30 тысяч школ получат новое современное оборудование, в цифровую среду окунутся 620 тысяч педагогов.