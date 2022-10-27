В Югре проиндексируют социальные выплаты и сохранят налоговые льготы для бизнеса

В думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 25 октября состоялись депутатские слушания по бюджету региона на предстоящий трехлетний период. Парламентарии выслушали прогноз социально-экономического развития округа, характеристики бюджета, сведения об основных налоговых поступлениях. Эти слушания стали первым этапом работы над бюджетом округа на ближайшую трехлетку. В окружной парламент проект будет внесен до 1 ноября, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на 2023 год предусматривает дефицит в размере 12,5% от расходов. Доходная часть бюджета на 2023 год планируется в размере 271,7 млрд руб., расходная - 310,4 млрд руб., дефицит - 38,7 млрд руб., или 12,47% от расходной части проектируемого бюджета.

В 2024 году планируемый доход составит 273,9 млрд руб., расход - 310,3 млрд руб. На 2025 год доход планируется в 276,8 млрд руб., расход составит 313,7 млрд руб.

Как пояснил во время доклада директор департамента экономического развития Югры Роман Генкель, прогноз социально-экономического развития региона формировался с учетом влияния негативных факторов.

"Формирование прогноза социально-экономического развития в текущем году велось в условиях сочетания факторов, негативно влияющих на экономический рост. Безусловно, это санкционные ограничения, нарушения транспортно-логистических цепочек, общий спад экономической активности. Правительством автономного округа оперативно реализован ряд первоочередных мер, направленных на бесперебойную работу отраслей экономики и выполнение социальных обязательств перед гражданами. Правительство региона реализовало защитные меры. Ряд отраслей получил поддержку, в том числе системообразующие предприятия, а также представители малого и среднего бизнеса. Меры были нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, оказание адресной помощи гражданам и, в первую очередь, семьям с детьми, пенсионерам", - отметил Генкель.

Несмотря на вызовы, с которыми Югра столкнулась в прошлом году, ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе осталась стабильной. Это подтверждают данные рейтингового агентства ООО "РИА Рейтинг". По итогам 2021 года Югра заняла пятое место по социально-экономическому положению субъектов РФ. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 2021 года регион занял шестое место. Кроме того, автономный округ состоит в группе лидирующих субъектов РФ по качеству жизни населения (восьмая позиция).

Доля Югры в общероссийской добыче нефти – 41,3%. По добыче нефти, производству электроэнергии автономный округ занимает первое место среди субъектов России; добыче газа, объему промышленного производства – второе место. В структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых – 80,1 %.

По оценкам депутатов, даже в условиях ужесточения санкционного давления, регион в полном объеме выполнит все взятые на себя социально значимые обязательства. Спикер думы Борис Хохряков заявил, что бюджет спрогнозирован достаточно точно и учитывает разные сценарии развития событий - негативный, и базовый.

"Депутаты согласились с предложением правительства и высказали необходимые рекомендации, которые направлены на дальнейшее усиление финансовой стабильности автономного округа, на развитие экономики. Очень много налоговых льгот, которые в это непростое время будут сохранены в бюджете на период от одного года до пяти лет. Продлены послабления малому и среднему бизнесу, налоговые льготы на имущество для ряда предприятий. То, что важно: будут проиндексированы социальные выплаты для очень большого количества категорий. Если говорить о самих параметрах бюджета, то на следующий год доходы и расходы больше, что радует: несмотря на сложные времена, можно будет решить большое количество вопросов. <...> Бюджет спрогнозирован достаточно точно. Прогноз делали по двум вариантам: один - пессимистический, другой - базовый. Мы на сегодняшний день рассматриваем именно базовый вариант, который предполагает объемы добычи нефти практически те же самые, которые есть в этом году. Под санкциями мы уже не первый год и ограничения по линии ОПЕК тоже не первый год существуют. Поэтому, я считаю, что все, что намечено, будет выполнено", - заявил Борис Хохряков.

Так, в сфере здравоохранения будет продолжена работа по совершенствованию оказания медицинской помощи, в том числе в труднодоступных районах, профилактике заболеваний, улучшению системы лекарственного обеспечения, привлечению высококвалифицированных специалистов, внедрению информационных технологий, модернизации первичного звена здравоохранения. В сфере ЖКХ приоритетами работы остается обеспечение югорчан качественными коммунальными услугами, повышение комфорта общественного пространства, переселение людей из аварийного фонда. Продолжится поддержка семей с детьми, строительство и ремонт автомобильных дорог.

Ожидается, что депутаты примут проект уже на ноябрьском заседании думы Югры.