26 Октября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

"Конфликта с силовиками у меня нет": Пригожин прокомментировал данные разведки США

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи о конфликте с российскими силовиками.

Ранее в Сети появилось исследование Американского института изучения войны, которое основывалось на информации разведки США. В документе говорится о некоем противостоянии между Пригожиным и силовыми структурами РФ.

Бизнесмен заявил, что слышит о конфликте впервые. Это всего лишь непроверенная информация.

«Я впервые об этом слышу. Мне, конечно, лестно, что у меня конфликт не со слабаками, но конфликта с силовиками у меня нет», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Он отметил, что его удивляет такая осведомленность и СМИ, и американской разведки о происходящем в его жизни.

«Видимо, у них прямая связь с моей тещей», – резюмировал бизнесмен.

Пресс-служба «Конкорда» в заключение напомнила, что теща Пригожина, с которой он общался крайне редко, умерла 1 сентября.

Ранее Евгений Пригожин опроверг причастность к критике ВС России. Бизнесмен подчеркнул, что не вправе заниматься оценкой ни в негативном, ни в нейтральном, ни в позитивном ключе, поскольку не является военным специалистом.

Теги: евгеницй пригожин, разведка сша, силовики, конкорд



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