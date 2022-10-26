"Конфликта с силовиками у меня нет": Пригожин прокомментировал данные разведки США

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи о конфликте с российскими силовиками.

Ранее в Сети появилось исследование Американского института изучения войны, которое основывалось на информации разведки США. В документе говорится о некоем противостоянии между Пригожиным и силовыми структурами РФ.

Бизнесмен заявил, что слышит о конфликте впервые. Это всего лишь непроверенная информация.

«Я впервые об этом слышу. Мне, конечно, лестно, что у меня конфликт не со слабаками, но конфликта с силовиками у меня нет», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Он отметил, что его удивляет такая осведомленность и СМИ, и американской разведки о происходящем в его жизни.

«Видимо, у них прямая связь с моей тещей», – резюмировал бизнесмен.

Пресс-служба «Конкорда» в заключение напомнила, что теща Пригожина, с которой он общался крайне редко, умерла 1 сентября.

Ранее Евгений Пригожин опроверг причастность к критике ВС России. Бизнесмен подчеркнул, что не вправе заниматься оценкой ни в негативном, ни в нейтральном, ни в позитивном ключе, поскольку не является военным специалистом.