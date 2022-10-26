26 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: vk.com/incekb

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило перекресток и автозаправку

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии оказался затоплен уличный перекресток.

Как сообщается в паблике "Инцидент Екатеринбург", все случилось сегодня на перекрестке улицы Московская и бульвара Денисова-Уральского. Он оказался полностью залит водой.

Также была затоплена находящаяся рядом автомобильная заправка. Машинам приходилось двигаться по воде на проезжей части.

затопление на перекрестке Московская и бульвар Денисова-Уральского(2022)|Фото: vk.com/incekb

Известно, что причиной случившегося стала коммунальная авария на трубопроводе. Сейчас специалисты занимаются ее скорейшим устранением.

затопление на перекрестке Московская и бульвар Денисова-Уральского(2022)|Фото: vk.com/incekb

Теги: авария, затопление, Екатеринбург



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