В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило перекресток и автозаправку

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии оказался затоплен уличный перекресток.

Как сообщается в паблике "Инцидент Екатеринбург", все случилось сегодня на перекрестке улицы Московская и бульвара Денисова-Уральского. Он оказался полностью залит водой.

Также была затоплена находящаяся рядом автомобильная заправка. Машинам приходилось двигаться по воде на проезжей части.

Известно, что причиной случившегося стала коммунальная авария на трубопроводе. Сейчас специалисты занимаются ее скорейшим устранением.