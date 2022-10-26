26 Октября 2022
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Фото:пресс-служба Кремля

Путин обвинил США в превращении Украины в "полигон для военно-биологических экспериментов"

Президент России Владимир Путин заявил необходимости повышения мер безопасности на объектах критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры.

"[Теракт] на Крымском мосту, попытки диверсий на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции такие диверсии уже совершены, да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены", - заявил Путин, обращаясь к участникам заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Путин также отметил, что "конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким".

Президент также упомянул о диверсиях за пределами СНГ: "Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях Северного потока. Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей. И, на самом деле, помалкивают по поводу того, а кто же это сделал, кто заинтересован в этом".

Глава российского государства считает, что "не прекращаются попытки реализации сценариев "цветных революций" на территории стран СНГ.

"Чего они добиваются – те, кто это делает, – мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом", - заявил Путин.

Также он назвал Украину "полигоном для военно-биологических экспериментов" США.

"Оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу", - заявил президент.

Теги: владимир путин, украина, сша, безопасность



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