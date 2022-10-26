Думали, что турист: на берегу уральской реки Чусовая нашли тело мужчины

На Среднем Урале выясняют обстоятельства смерти 58-летнего мужчины, тело которого было найдено на берегу реки Чусовая. Его спутали с туристом.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, погибшего нашли примерно в пяти километрах от деревни Баронское. В ходе проверки был проведен осмотр места происшествия, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

"По итогам внешнего осмотра тела явных признаков криминальной смерти нет. По одной из отрабатываемых версий, гибель могла произойти из-за переохлаждения организма", - отметили в СК.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация о том, что на реке Чусовой пропал турист, не соответствует действительности.

"В реальности речь идет о погибшем рыбаке, гражданине Уфимцеве, местном жителе. 20 октября они со своим знакомым отправились на водоем за уловом, по реке они плавали на двух лодках. Один из них в установленный срок 21 октября в 18:00 вышел на берег, а второй не вернулся. Мужчин на внедорожнике УАЗ должен был забрать сын пропавшего", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, не вернувшегося уральца стали искать, пока было светло. Поиски продолжились 22 октября вместе с инструкторами природного парка реки Чусовая.

"К сожалению, нашли мужчину без признаков жизни недалеко от его лодки. Первую ночь рыбаки провели недалеко от деревни Таны, в рыбацком домике, а на следующий день отправились рыбачить. Вернуться домой они должны были из деревни Усть-Утка. Более подробные и точные обстоятельства смерти устанавливают сыщики и следователи СКР Нижнего Тагила", - заключил Валерий Горелых.