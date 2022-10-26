"Гринвич" подписал мировое соглашение с H&M

H&M и ТРЦ "Гринвич" заключили мировое соглашение после почти двухлетних разбирательств в суде. Об этом сообщается в картотеке суда. Напомним, что торговый центр вышел с требованием к магазину выплатить 28 млн рублей.

Ранее представители Гринвича заявляли, что из-за действий руководства ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", центр упустил выгоду в 28 млн рублей. Это произошло после приказа в 2021 году, согласно которому магазин завез товара на 80% меньше обычного количества. Из-за того, что арендная плата H&M в "Гринвич" формировалась на основании торгового оборота, они была сильно снижена, что ощутимо сказалось на ТРЦ.

Представители бренда в суде пояснили, что причиной снижения количества товара стали проблемы с электроснабжением в магазине, от чего эти 80% товара перекочевали в другие магазины, в частности в ТЦ "Мега".

Сторонами было заявлено мировое соглашение. Сейчас, как утверждает "Ъ-Урал" со ссылкой на директора "Гринвича" Дмитрия Сарапульцева, на место брендового магазина уже рассматриваются потенциальные арендаторы.