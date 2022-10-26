На восстановление новых регионов России потратят деньги от сырьевой сверхренты

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что бюджет решает задачи, которые стоят перед страной. Это, в первую очередь, выполнение всех социальных обязательств, обеспечение технологической независимости страны, безопасности государства и развития новых территорий, отметил министр финансов на заседании фракции "Единой России" в Госдуме.

"Мы – одна страна. Все гарантии будут осуществляться и на новых четырёх территориях. Деньги есть. Откуда ресурсы? Ресурсы мы берём за счёт налогообложения сверхдоходов от сырьевых отраслей. Хорошая рента, высокая рента, цены выросли на нефть, газ, уголь, удобрения. По этим направлениям мы говорили с бизнесом и договорились часть сверхренты забрать на финансирование необходимых расходов. 1 трлн руб. мы дополнительно ожидаем получить в следующем году от этих ресурсов", – цитирует Силуанова Telegram-канал "Вы слушали маяк".

По проекту бюджета, в 2023 году доходы составят 26,13 трлн руб., расходы — 29 трлн руб., а дефицит — около 2,9 трлн руб. соответственно. Для сравнения, по предварительной оценке, в 2022 году доходы бюджета оказались на уровне 27,693 трлн руб., расходы — 29,006 трлн руб., а дефицит — примерно 1,313 млрд руб. По прогнозу, после падения ВВП на 2,9% в 2022 году, в 2024–2025 годах российская экономика вернется к росту на уровне 2,6% в год.