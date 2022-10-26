На восстановление новых регионов России потратят деньги от сырьевой сверхренты

26 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суровикин укрепляет тактическую слаженность

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

На восстановление новых регионов России потратят деньги от сырьевой сверхренты

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что бюджет решает задачи, которые стоят перед страной. Это, в первую очередь, выполнение всех социальных обязательств, обеспечение технологической независимости страны, безопасности государства и развития новых территорий, отметил министр финансов на заседании фракции "Единой России" в Госдуме.

"Мы – одна страна. Все гарантии будут осуществляться и на новых четырёх территориях. Деньги есть. Откуда ресурсы? Ресурсы мы берём за счёт налогообложения сверхдоходов от сырьевых отраслей. Хорошая рента, высокая рента, цены выросли на нефть, газ, уголь, удобрения. По этим направлениям мы говорили с бизнесом и договорились часть сверхренты забрать на финансирование необходимых расходов. 1 трлн руб. мы дополнительно ожидаем получить в следующем году от этих ресурсов", – цитирует Силуанова Telegram-канал "Вы слушали маяк".

По проекту бюджета, в 2023 году доходы составят 26,13 трлн руб., расходы — 29 трлн руб., а дефицит — около 2,9 трлн руб. соответственно. Для сравнения, по предварительной оценке, в 2022 году доходы бюджета оказались на уровне 27,693 трлн руб., расходы — 29,006 трлн руб., а дефицит — примерно 1,313 млрд руб. По прогнозу, после падения ВВП на 2,9% в 2022 году, в 2024–2025 годах российская экономика вернется к росту на уровне 2,6% в год.

Теги: Антон Силуанов, восстановление, новые регионы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети