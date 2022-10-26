26 Октября 2022
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Экономика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ДНР начал действовать российский МРОТ

После вхождения ДНР в состав России на территории республики применяется минимальный размер оплаты труда, установленный в России, в размере 15 279 рублей. Разъяснение обнародовало Министерство труда и социальной политики ДНР.

Если работник полностью отработал норму рабочего времени, его зарплата не может быть ниже этой суммы, даже если не считать сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, совмещение профессий (должностей). Мера коснется тех, кто получал зарплату менее 15 тысяч рублей.

До настоящего времени в ДНР минимальный размер оплаты труда был 10 245 рублей. При этом цены на многие товары выше, чем в других российских регионах. 

Накануне зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить социальные обязательства в новых регионах России. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму. 

Теги: ДНР, МРОТ



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