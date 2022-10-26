26 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Было холодно": директор Парка Маяковского о съемках фильма "Сломя голову" в Екатеринбурге

В Парке Маяковского в Екатеринбурге прошли съемки художественного фильма под рабочим названием "Сломя голову".

Напомним, что съемки картины в столице Урала начались в сентябре. Сообщалось, что некоторые эпизоды будут сняты в Парке Маяковского.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге директор парка Павел Зубакин, съемки в учреждении, которое он возглавляет, состоялись успешно.

"Они прошли на верхнем поле и в зоне аттракционов. Было холодно. Все прошло удачно. Думаю, что фильм будет классный и замечательный. Мы никак не препятствовали работе наших коллег, наоборот, только помогали. Надеюсь, что результат будет супер", - рассказал Зубакин, отвечая на вопрос Накануне.RU о том, как прошли съемки.

Ранее Свердловская киностудия объявила открытый кастинг на съемки фильма "Сломя голову". Команда ищет разнообразных персонажей как для конкретных эпизодов, так и для массовых сцен.

Теги: Парк Маяковского, фильм, съемки



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