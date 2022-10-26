26 Октября 2022
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Армия и ВПК Украина
Фото: Александр Река /ТАСС

Армия России на Украине отразила пять атак на Купянском направлении

В Минобороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции на Украине.

На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении Куземовки (ЛНР). Все атаки отражены. Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два пункта управления ВСУ. Сбито в воздухе 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" В районе населенного пункта Приколотное (Харьковская область) уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе.

Теги: Минобороны РФ, специальная военная операция, Украина



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