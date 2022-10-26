Привет Си Цзиньпину? Делегация Киева посетила Тайвань

Делегация Верховной рады Украины прибыла на Тайвань, причем сразу после переизбрания Си Цзиньпина генсеком КПК на новый срок.

Визит был анонсирован еще в начале октября, накануне ХХ съезда КПК. Глава делегации Кира Рудык заявила, что Украина и Тайвань союзники, так как "борются за свободу". Она признательна Тайваню, который открыто поддерживает Украину и сразу ввел санкции против России. На фотографии один из тайваньских чиновников даже запечатлен в желто-голубой маске.

Посланцы Киева примут участие в 11-й Глобальной ассамблее "Всемирного движения за демократию". Но самым главным является сам факт прибытия на Тайвань, который носит подчеркнуто антикитайский характер. Официально Китай пока не отреагировал на этот шаг Киева. Но украинские телеграм-каналы пишут, что офис президента недоволен поездкой депутатов на Тайвань и запретил освещать это на Украине. Глава офиса Андрей Ермак будто бы был вне себя, ведь депутаты втягивают Киев в противостояние с Китаем.

При этом на днях экс-президент Петр Порошенко поздравил "Его Превосходительство Си Цзиньпина" с переизбранием генсеком КПК, за что удостоился на Украине критики. Высказываются предположения, что олигарх держит нос по ветру, уловив какие-то изменения.