Военкомат Среднего Урала назвал гостайной информацию о погибших мобилизованных

Сведения о мобилизованных гражданах РФ, погибших в ходе спецоперации, являются гостайной. Об этом заявили в военном комиссариате Свердловской области после просьбы прокомментировать информацию о еще пяти случаях гибели уральцев, передает РБК.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о пяти погибших мобилизованных из Невьянского и Кировградского округов Среднего Урала. Еще утром информацию якобы подтвердили в военном комиссариате области, однако уже сейчас военком отказывается комментировать новости, ссылаясь на поступившие указания.

"В соответствии с поступившими указаниями, мы не комментируем данную информацию, так как сведения, раскрывающие потери личного состава в период специальных операций относятся к государственной тайне", - передает РБК слова военкомата.

Тем временем местные городские администрации публикуют информацию о погибших, а также дате и времени прощания.