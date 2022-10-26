Законопроект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение ядерного оружия в стране

Законопроект о членстве Финляндии в НАТО, подготовленный правительством республики, не содержит каких-либо ограничений на размещение ядерного оружия на территории страны, сообщает газета Iltalehti со ссылкой на источники.

По данным издания, законопроект также не накладывает ограничений на создание баз НАТО на территории Финляндии и не ограничивает присутствие войск из стран-членов НАТО.

Отмечается, что законопроект почти готов, он будет представлен для консультаций в ближайшие две недели, пишет РИА Новости.

Ранее мэр финского города Лаппеэнранта заявил о готовности в случае необходимости предоставить военным аэропорт в качестве базы НАТО. По его словам, в Южной Карелии (граничит с Ленинградской областью) с воодушевлением восприняли новость о возможном вступлении Финляндии в альянс.