Меры господдержки предпринимателей обсудили на бизнес-форуме «Дни ритейла в Сибири» в Новосибирске

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка от имени главы региона Андрея Травникова приветствовал участников, гостей и партнёров форума «Дни ритейла в Сибири». Это отраслевое мероприятие для профессионалов и экспертов в сфере розничной торговли будет проходить с 26 по 28 октября 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Организаторами форума выступают министерство промышленности и торговли России, российская ассоциация экспертов рынка ритейла, правительство Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Приветствуя собравшихся от имени губернатора, Сергей Сёмка поблагодарил всех участников и руководителей за то, что они плотно насытили программу Дней ритейла, и пожелал им плодотворной работы и развития бизнеса – при поддержке со стороны Правительства Новосибирской области. «На форуме будут обсуждать как действующие у нас меры поддержки, так и предложения. Мы всегда открыты для диалога и готовы рассматривать любые инициативы, если они просчитаны и экономически обоснованы. Сегодня у нас уже работают: компенсация затрат при доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла (дальше, чем в 11 километрах от райцентров), поддержка инвестпроектов в виде компенсации затрат на капитальные вложения – до 25%, а также многочисленные нефинансовые меры поддержки – сохранение нестационарных объектов торговли, развитие торговых сетей, распределительных центров и нашего промышленно-логистического парка», – отметил Сергей Сёмка.

Отметим, что уже решено сделать форум «Дни ритейла в Сибири» регулярным – ежегодным.

Ключевым событием первого дня мероприятия стало пленарное заседание «Потребительский рынок в условиях неопределённости. Обеспечение товарной безопасности региона». Всего в деловой программе форума будет представлено более 50 сессий на самые актуальные для отрасли темы: аналитические данные, потребительские тренды региона, импортозамещение, маркетинговые инструменты, развитие несетевой торговли и электронной коммерции. В экспозиционной части форума размещена особая зона с фокусом на перспективные для ритейла технологии – «Технологии и магазин будущего».

