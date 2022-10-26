Житель Полевского погиб под артиллерийским обстрелом в ходе спецоперации

Житель Полевского (Свердловская область) Илья Королев погиб во время спецоперации под артиллерийским обстрелом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, со ссылкой на военный комиссариат Полевского. В мэрии также выражают соболезнования семье, близким и родным военнослужащего.

"12 октября 2022 ефрейтор Королев Илья добросовестно, стойко и мужественно выполнял боевые задачи в составе 228 мотострелкового полка 90 гвардейской танковой дивизии в должности водителя взвода обеспечения танкового батальона. Возле населенного пункта Ищенка Херсонской области попал под интенсивный артиллерийский обстрел, где погиб смертью храбрых", - говорится в сообщении.

Свердловчанин 1993 г.р. окончил Полевской многопрофильный техникум, прошел военную службу по призыву и работал на предприятии "Черкашин и партнеръ". 27 сентября его призвали в рамках частичной мобилизации, после чего его направили в воинскую часть 22316.



"С начала октября на Херсонском направлении специальной военной операции сложилась тяжелая военная ситуация, наши войска ведут тяжелые бои. Илья Королев был настоящим гражданином, солдатом. Он выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Память о нем всегда останется среди нас", - добавили в мэрии.

Прощание с военнослужащим состоится 26 октября в 12.30 в храме Святых Апостолов Петра и Павла по адресу: г. Полевской, ул. Кологойды, 3.