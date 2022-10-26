Житель Полевского погиб под артиллерийским обстрелом в ходе спецоперации

26 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суровикин укрепляет тактическую слаженность

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: форум Утро

Житель Полевского погиб под артиллерийским обстрелом в ходе спецоперации

Житель Полевского (Свердловская область) Илья Королев погиб во время спецоперации под артиллерийским обстрелом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, со ссылкой на военный комиссариат Полевского. В мэрии также выражают соболезнования семье, близким и родным военнослужащего.

"12 октября 2022 ефрейтор Королев Илья добросовестно, стойко и мужественно выполнял боевые задачи в составе 228 мотострелкового полка 90 гвардейской танковой дивизии в должности водителя взвода обеспечения танкового батальона. Возле населенного пункта Ищенка Херсонской области попал под интенсивный артиллерийский обстрел, где погиб смертью храбрых", - говорится в сообщении.

Свердловчанин 1993 г.р. окончил Полевской многопрофильный техникум, прошел военную службу по призыву и работал на предприятии "Черкашин и партнеръ". 27 сентября его призвали в рамках частичной мобилизации, после чего его направили в воинскую часть 22316.

"С начала октября на Херсонском направлении специальной военной операции сложилась тяжелая военная ситуация, наши войска ведут тяжелые бои. Илья Королев был настоящим гражданином, солдатом. Он выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Память о нем всегда останется среди нас", - добавили в мэрии.

Прощание с военнослужащим состоится 26 октября в 12.30 в храме Святых Апостолов Петра и Павла по адресу: г. Полевской, ул. Кологойды, 3.

Теги: спецоперация, Полевской



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети