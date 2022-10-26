26 Октября 2022
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Происшествия Сибирский ФО
Фото:служба спасения СОВА

В Тыве военкомат от поджога не смогли защитить двое полицейских, сторож и пожарная сигнализация

В России очередной поджог военкомата. На этот раз – в Республике Тыва.

ЧП произошло около двух часов ночи в помещении военкомата на улице Рабочей в Кызыле. Загорелось сначала окно, потом помещение. Огонь распространился только на два квадратных метра, пожар быстро потушили, передает Telegram-канал Shot.

На месте возгорания были обнаружены осколки бутылки, медицинская маска и тряпка, пропитанная горючей жидкостью.

В момент пожара в здании находился 60-летний сторож, одноэтажную постройку также охраняли двое полицейских. В здании имеется пожарная сигнализация, но она оказалась неисправна.

Теги: военкомат, поджог, тыва, кызыл



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