26 Октября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: govvrn.ru

"Дела великолепно": бывший заключенный Кюлаотс рассказал родственникам об обучении в ЧВК "Вагнер"

Вступивший в ряды ЧВК «Вагнер» Тойво Кюлаотс, который ранее отбывал наказание в колонии строгого режима в Удмуртской республике, записал видео для родственников, которые на некоторое время потеряли с ним связь. Видеообращение оказалось в распоряжении пресс-службы компании «Конкорд».

Компания ранее получила запрос от журналистов, которые рассказали, что родственники Кюлаотсе не могут выйти с ним на связь. В «Конкорде» отметили, что собрали необходимую информацию о добровольце. Кроме того, мужчина записал видеообращение к родным.

«Пошел добровольцем в ЧВК «Вагнер». Сейчас прохожу обучение, интенсивные тренировки. Времени вообще нет», – отметил доброволец.

Кюлаотс заверил, что получает хорошее питание. По его словам, у него «все великолепно», а вступить в ряды ЧВК «Вагнер» он решил, «чтобы избавить нас от укронацистских захватчиков».

Ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что принимающие участие в боях в составе ЧВК «Вагнер» осужденные, вероятнее всего, уже не смогут свернуть с пути добра. Предприниматель считает, что людям с повышенным чувством собственного достоинства и высоким уровнем агрессии следует разбираться с террористами, а не выяснять отношения с окружающим миром в подмосковных парках.

Теги: чвк вагнера, заключенные, евгений пригожин, укронацисты



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