16 проектов по восстановлению инфраструктуры ЖКХ уже завершили специалисты из Воронежской области в подшефных районах ЛНР

В трех районах ЛНР — Марковском, Меловском и Новопсковском воронежские специалисты реализовали 16 проектов по восстановлению коммунальной инфраструктуры. По поручению губернатора Александра Гусева, в первую очередь восстанавливаются объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для начавшегося осенне-зимнего периода, сообщается на официальном портале региона.

В Меловском районе две школы — Зориковская и Морозовская — обеспечены надежным отоплением, в них провели капремонт систем теплоснабжения. В пгт. Меловое заменили участок уличной водопроводной сети протяженностью 1,5 км. На водозаборе поселка тоже ведутся работы: модернизирована станция 2-го подъема и идет обновление оборудования на станции 1-го подъема.

В Марковском районе проведена работа по обновлению котельного оборудовании для ряда учебных заведений. Новые источники тепла уже обогревают воспитанников детского сада «Колосок», учеников Марковской и Лесополянской школ. Еще одна современная блочно-модульная котельная будет запущена для Курячевской гимназии.

В Новопсковском районе впгт Новопсков тоже заработала новая котельная — она отапливает здание районной администрации. В поселке также обновили водопровод протяженностью 1050 м, пролегающий по улицам Первомайской и Гагарина, и насосное оборудование на двух водоподъемных станциях — по улицам Пролетарской и Новороссошанской. Теперь в Новопскове идет ремонт канализации: вышедший из строя насос на одной из станций уже заменен на новый, сейчас здесь реконструируется еще одна КНС и проводится замена напорного коллектора протяженностью 1 км, ведущего к очистным сооружениям.

"В подшефных районах ЛНР уже восстановили инфраструктуру на общую сумму 104,8 млн рублей областных средств. Из федерального бюджета получили дополнительно 169 млн рублей. В ближайшее время сформируем перечень объектов, на восстановление которых направим эти средства", — отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.