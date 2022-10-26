26 Октября 2022
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В ДНР откроется отделение Всемирного русского народного собора

Врио главы ДНР Денис Пушилин выступил на XXIV Всемирном русском народном соборе (ВНРС) в Москве и заявил, что в республике с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет открыто отделение ВНРС.

Он отметил, что идеи, которые продвигает ВНРС, жители Донбасса отстаивают уже много лет.

ВНРС является международной общественной организацией, созданной в 1993 году. С 2009 года возглавляет патриарх Кирилл. В 2005 году Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН, создано представительство. Одной из целей является объединение всех русских, которые с 1991 года стали разделенным народом.

Теги: ДНР, Всемирный русский народный собор



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