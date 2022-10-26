"Такое есть только у нас и в Сочи". Юные спортсмены Екатеринбурга тренируются на уникальном оборудовании

Две спортивные школы Екатеринбурга сумели обновить инвентарь и отправить детей на соревнования благодаря реализации национального проекта "Демография". Профессионалы, занимающиеся тренировкой юных спортсменов, отметили, насколько важна поддержка государства в непростом и финансово затратном пути к званию чемпиона. Сегодня реализацию нацпроекта на конкретных примерах смогли оценить журналисты и чиновники администрации уральской столицы.

Спортивная школа "Юность" только в 2022 году получила порядка 12,5 млн рублей, которые были вложены в поддержку талантливых учеников и на реализацию комплекса ГТО.

"Команда 2008 года [рождения] по хоккею у нас чемпион, 2007 года – второе место. Да и в принципе наши команды – это не последние места: минимум четвертое - пятое места в группе сильнейших. Это говорит о высоком уровне тренерского состава, ну и, конечно, без финансов это невозможно. Понятно, что эти деньги очень важны, потому что сегодня только заплатить федерации взносы за участие, судейство и прочие моменты – это ежегодно больше 2 млн рублей на школу", – рассказал журналистам директор школы Александр Евдокимов.

Руководитель отделения хоккея Ольга Семейкина отметила, что клюшка для ребенка будет стоить от 5 тыс. рублей, а на профессиональные цены начинаются от 19 тыс. рублей. Это порой непосильная трата для родителей, тем более, когда юный спортсмен может ломать в ходе интенсивной тренировки по четыре клюшки за месяц. Сюда же входит и экипировка, которой хватает в среднем на 1,5 года. В связи с этим СШ "Юность" ежегодно открывает около 30 бюджетных мест, пройдя отбор на которые, будущему профессионалу и его родителям не придется беспокоиться о своих кошельках. Эту программу школе также помогает реализовывать нацпроект "Демография".

Сейчас в отделении хоккея "Юности" около 190 человек от 4 до 15 лет. Для их подготовки в 2016 году был построен 4-этажный корпус "Дацюк-Арена", который, благодаря нацпроекту и софинансированию, удалось превратить в уникальную тренировочную площадку с новейшим оборудованием.

Помимо тренажерных залов, залов для гимнастики и силовой тренировки, в корпусе находится Rapid Shot для отработки бросков. По словам Ольги Семейкиной, это уникальный тренажер, аналог которого есть только в Сочи. В будущем спортшкола собирается приобрести второй, поскольку один уже не удовлетворяет спрос юных спортсменов, желающих отточить свои движения до автоматизма.

В "Дацюк-Арене" также умещаются 10 раздевалок с душевыми комнатами, 9 сушилок для хоккейной формы, малый и большой ледовые катки и даже кабинет, где спортсмены могут посмотреть и обсудить стратегию игры. В этом году в рамках "Демографии" школа закупила и форму, и экипировку для юных хоккеистов, а в следующем планируется обновления инвентаря.

По словам начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Людмилы Фитиной, "Юность" – одна из лучших школ не только Екатеринбурга, но и Свердловской области и УрФО.

"Ее результаты говорят сами за себя. Школу заканчивали будущие чемпионы мира, продолжают обучение победители различных состязаний, и в развитии всех направлений нам очень помогает программа "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Прежде всего, мы получаем субсидии на то, чтобы помогать талантливым ребятам и приобретать экипировку и оборудование для их участия в соревнованиях. Из почти 1 тысячи 700 учащихся в спортшколах около 150 ребят являются членами сборных: юниорских, юношеских и молодежных по различным видам спорта", – подчеркнула Людмила Фитина.

Помог нацпроект и юным дзюдоистам из спортивной школы "Виктория". За 29 лет работы из нее вышло семь заслуженных мастеров спорта, 22 мастера спорта международного класса, 290 мастеров спорта, 1091 кандидат в мастера спорта, 1 тыс. 820 перворазрядников и 18 тыс. 879 спортсменов массовых разрядов. В этом году была выполнена огнезащита культурно-оздоровительного комплекса, а в следующем планируется его модернизировать. На выделенные средства будут введены две дополнительные площадки для занятий единоборствами, а в специализированный зал закупят два новых батута для прыжков.

В здании обустроены залы специализированной физподготовки, комфортные детские и взрослые раздевалки с душевыми и сауной, а также тренировочный зал единоборств.

"В рамках нацпроекта на протяжении нескольких лет мы приобретаем инвентарь, спортивную форму, а наши спортсмены выезжают на крупные всероссийские и международные старты. За счет этого обеспечивается высокая конкурентоспособность школы. И количество медалей, – а их за последние 2 года завоевано 78 на российских стартах и 8 на международных, – получены, в том числе, благодаря реализации проекта. Только на специализированную спортивную подготовку было направлено более 3 млн рублей", – отметил директор школы Станислав Гагин.

По его словам, "Викторию" финансово поддерживает и программа "Спорт – норма жизни", благодаря которой удалось закупить каноэ для гребцов школы, дзюдоги (форма дзюдоистов), а также обновление материальной базы у стрелков из лука. Он отметил прямую связь между финансированием школ и спортивными достижениями ее учеников.

"Последние соревнования показали, что уровень конкуренции и форма спортсменов растет, поэтому очень важно, что город и регион уделяют внимание спортшколам. Получая новые грифы, тренажеры, штанги, залы для занятий, мы получаем конкурентоспособную здоровую молодежь, приносящую славу Екатеринбургу", – подчеркнул Гагин.