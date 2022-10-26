26 Октября 2022
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Армия и ВПК Украина
Фото: Wikipedia / Ministerie van Defensie

США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS

США передали два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS Украине. Об этом сообщил в эфире CNBC Грег Хейес, генеральный директор Raytheon Technologies, которая производит этот тип вооружения.

По словам представителя компании, комплексы были переданы две недели назад, уже начался процесс их развертывания на Украине, пишет Regnum.

Как сообщалось, США хотят создать на Украине интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будут сочетаться средства малой, средней и большой дальности. Это позволит закрыть воздушное пространство. Речь идет в первую очередь о NASAMS. Ранее в США заявляли, что планируют передать ВСУ восемь таких установок, причем две – в ближайшее время.

Теги: NASAMS, США, Украина



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