26 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: www.independent.ie

Папа Франциск пригласил Путина и Зеленского в Ватикан

Папа Римский Франциск приглашает президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Ватикан для проведения переговоров по украинскому конфликту, а позже предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе.

"Я созванивался с папой Римским сегодня, он благословил заявить от него, что он готов предоставить инфраструктуру Ватикана – а это не только сам Ватикан, но и много заданий в Риме – для проведения встречи Путина и Зеленского. После Папа предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе с участием России, Украины, НАТО, европейских стран", - рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с понтификом.

Он выразил мнение, что папа Франциск подходит ЕС и РФ как модератор для урегулирования украинского конфликта, так как ранее занял нейтральную позицию и, "осуждая ситуацию, не осуждал Россию и президента Путина".

"Сейчас главное – не "затроллить", не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска", - добавил Севастьянов.

Теги: Папа Римский, Владимир Путин, Владимир Зеленский



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