Школьный технопарк Нижневартовска - кузница будущих инженеров

В октябре 2022 года в Нижневартовске случилось знаменательное для образовательной сферы города событие - открылся школьный технопарк "Инженерум". Теперь в столицей Самотлора появилась современная база формирования будущих инженеров буквально с первого класса.

Надо отметить, что в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре традиционно большим спросом пользуются инженеры-профессионалы. Логично, что одной из важных задач школ региона считается создание условий для формирования у обучающихся инженерно-технических компетенций. Конечно, в рамках школьной программы ребята получают основные, базовые знания. А вот через систему дополнительного образования, как, например, только что начавший работу в средней школе №14 Нижневартовска технопарк, можно дать ребенку более широкий спектр знаний, опыта и простора для самореализации. Отметим, что губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова неоднократно высказывала пожелания о развитии сети подобных центров допобразования в регионе.

В Нижневартовске пошли по пути создания, как здесь говорят, "квантов" допобразования на базе школ. Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская рассказала Накануне.RU, что опыт показал: создание центров именно в образовательных учреждениях себя оправдывает в большей степени, чем появление отдельных кванториумов.

"Создание квантов в школах позволяет гармонично сочетать основное и дополнительное образование школьников, а также их развитие. И мы идем по такому пути. Технопарк в школе №14 – один из таких проектов, инициированных администрацией", - говорит Ирина Воликовская.

Для создания "Инженерума" была определена школа №14. Здесь есть большой, мощный, квалифицированный коллектив, "заточенный" на данное направление.

"В этой школе средний балл ЕГЭ, ОГЭ по математике, физике, информатике – более 70, что является очень высоким показателем. Есть талантливые педагоги,"- поясняет Ирина Воликовская.

Немаловажно и то, что в 14 школе Нижневартовска учится более 1,3 тысячи детей. Расположение учебного заведения также было серьезным аргументом за создание именно на ее базе технопарка.

"Школа расположена на улице Ханты-Мансийской, то есть, максимально близко к "ипотечной долине" – нескольким кварталам, где живут молодые семьи. Размещая технопарк именно в школе №14, мы создали в шаговой доступности важный объект дополнительного образования", - говорит Ирина Воликовская.

Учителя уже отмечают, что родители воспринимают работу технопарка весьма положительно. "Больше скажу, родители учеников всех школ города хотят, чтобы их дети были зачислены в нашу школу", - с гордостью рассказывает заместитель директора средней школы №14 по воспитательной работе Светлана Комиссарова.

Технопарк включает несколько зон для школьников разных классов. Для начальной школы создан робокласс, в котором дети во время внеурочных занятий учатся проектировать и программировать робототехнические устройства. Как рассказала учитель начальных классов, педагог дополнительного образования МБОУ «Средняя школа №14» Елена Иваненко, один из проектов ребят называется «Исследовательская станция по изучению дельфинов и китов». Дети уже успели разработать роботов и батискафы, чтобы изучать подводный мир. В п2021 году команда будущих "кулибиных" из средней школы №14 даже стала победителем городских соревнований по робототехнике.

"Этот проект случился благодаря участию компании "Роснефть" Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО – Югры и ПАО «НК «Роснефть», - пояснила Ирина Воликовская.

Для реализации проекта технопарка компания выделила 5,5 млн рублей. Мы в этом году купили оборудование и создали несколько комнат для детей разных возрастов. На эти деньги удалось оборудовать классы робототехники, IT-класс и класс разработки мультипликаций.

«Системный вклад «Роснефти» в молодое поколение дает свои плоды. Обучающие тренажеры, программные продукты технопарка направлены на развитие молодежи города, региона и в целом страны. Неважно, что это напрямую не связано с нефтяной отраслью. Это дает техническую основу для того, чтобы будущий специалист смог реализоваться во всех направлениях промышленности на территории Российской Федерации. Благодарим за проект. Это действительно то, что нужно нашему городу», - отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «Самотлорнефтегаз» Владимир Кожевников.

Кстати, программную часть проекта "защищал" педагогический коллектив школы. Педагогами технопарк обеспечен.

Замдиректора средней школы №14 по воспитательной работе Светлана Комиссарова рассказывает: "В рамках работы технопарка в 1-4 классах реализуются программы курсов внеурочной деятельности мульстудия "Сам себе режиссёр" легоконструирование, мир scratch, занимаются 270 школьников. 5-11 классы реализуют программы "Квадрокоптеры", "Робототехника", языки программирования, игры на Python, технология хайтек, тут занимаются 150 учеников. Отбор осуществляется по желанию учеников, зачисление – по заявлению родителей".

Директор МБОУ «Средняя школа №14» Валерия Полякова подчеркивает, что сегодня важно, чтобы дети могли управлять техническим миром. В технопарке процесс организован так, чтобы технические, информационные, инженерные компетенции детей развивались с начальной школы и до 11 класса. Современная система позволит выпускникам выбрать будущую профессию и социализироваться в обществе.

Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко, посетив технопарк, был впечатлен созданным здесь образовательным пространством. Он особо отметил уникальность и актуальность проекта, так как современное техническое оснащение открывает новые возможности для самореализации детей и педагогов.

«В основе робототехники и программирования лежат фундаментальные дисциплины – алгебра, геометрия, физика. Здесь мы наблюдаем симбиоз традиционных наук и современных технологий. Все эти знания осваивают наши школьники. Подобных пространств для реализации способностей детей важно создавать как можно больше. Хотел поблагодарить нашего постоянного партнера - компанию «Роснефть» - за плодотворное сотрудничество. Организаторам проекта желаю новых перспектив и успехов в работе», - сказал Дмитрий Кощенко.

Кстати, прямо в ходе визита главы города ребята в IT-классе продемонстрировали свои навыки в управлении квадрокоптерами. Столь актуальные умения учащиеся могут получать в одной из зон технопарка, предназначенной для освоения информационных технологий, решения прикладных задач. Кроме того, старшеклассники занимаются здесь изучением языков программирования, разработкой настольных, мобильных и web-приложений, 3D-моделированием и прототипированием. Эти возможности имеются благодаря оснащению технопарка самым современным оборудованием, даже 3D-принтеры и 3D-сканеры имеются.

Для обучающихся среднего звена предназначена специальная мастерская, оборудованная высокотехнологичным оборудованием для решения инженерных и изобретательских задач. Дети учатся здесь основам черчения, создания 3D-проектов, а также работе на лазерном, фрезерном станках.

А для творцов создана медиастудия, где школьники могут попробовать себя на разных этапах кинопроизводства, даже выступить в роли сценаристов, режиссеров, операторов, актеров. Для самых младших классов работает кружок внеурочной деятельности «Сам себе режиссер», где ребята создают мультфильмы.

Одним словом, технопарк предоставляет целый спектр возможностей, направленных на развитие у детей навыков в исследовательской, инженерной, проектной деятельностях.

"Технопарк - это вложение человеческого капитала и создание условий для технического прогресса. Такое сочетание позволит достичь превосходный результат в развитии современных компетенций школьников", - считает Ирина Воликовская.

А условий для развития в Нижневартовске с каждым годом становится все больше. Уже в 2023 году в городе будет реализован еще один масштабный проект в сфере дополнительного образования. В рамках нацпроекта выделены средства, на которые на базе одной из школ города будет создан IT-куб. В Нижневартовске прогнозируют, что это будет общегородская профессиональная площадка, на которой будут искать талантливых детей и обучать их программированию.