Рамзан Кадыров назвал конфликт с Украиной "джихадом"

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал объемное обращение к кавказцам и мусульманам, в котором называет специальную военную операцию "джихадом".

"Я не понимаю тех, кто любит Отчизну только на словах. Честно, не понимаю", - говорит Кадыров.

Он называет Запад поборником "сатанинской демократии", также призывает участвовать в боевых действиях тех, кто участвовал в митинге в Грозном против карикатур на пророка Мухаммеда. "Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Те же самые силы, которые оскорбляли лучшего из людей, сегодня воюют против нас на Украине, вернее, воюют уже на земле нашей России. Митингующие в Грозном грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками. Где же эти герои?", - недоумевает Кадыров.

"Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались", - заключает глава Чечни.