Рамзан Кадыров назвал конфликт с Украиной "джихадом"

26 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Северо-Кавказский ФО
Фото: t.me/RKadyrov_95

Рамзан Кадыров назвал конфликт с Украиной "джихадом"

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал объемное обращение к кавказцам и мусульманам, в котором называет специальную военную операцию "джихадом".

"Я не понимаю тех, кто любит Отчизну только на словах. Честно, не понимаю", - говорит Кадыров.

Он называет Запад поборником "сатанинской демократии", также призывает участвовать в боевых действиях тех, кто участвовал в митинге в Грозном против карикатур на пророка Мухаммеда. "Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Те же самые силы, которые оскорбляли лучшего из людей, сегодня воюют против нас на Украине, вернее, воюют уже на земле нашей России. Митингующие в Грозном грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками. Где же эти герои?", - недоумевает Кадыров.

"Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались", - заключает глава Чечни.

Теги: рамзан кадыров, джихад, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети