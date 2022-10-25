26 Октября 2022
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Политика Москва
Фото: 1tv.ru

Глава ЛДПР Слуцкий возглавил центральный аппарат партии, сместив с этого поста депутата Госдумы Диденко

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил центральный аппарат партии, сняв с этой должности Алексея Диденко, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Также партийные перестановки коснулись фракции ЛДПР в Госдуме: теперь заместителем главы фракции будет не Василий Власов, а Сергей Леонов.  

Предыдущий руководитель ЛДПР Владимир Жириновский также совмещал посты главы партии и ее центрального аппарата. Но после смерти Жириновского полномочия были разделены. С тех пор центральным аппаратом руководил депутат Госдумы Алексей Диденко.

Диденко называли одним из возможных, хотя и не самых очевидных претендентов на пост главы ЛДПР после смерти Жириновского.

Теги: леонид слуцкий, алексей диденко, лдпр



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