Письмо конгрессменов-демократов Байдену с предложением переговоров с Россией отозвано

Однопартийцы Джо Байдена, направившие ему письмо с призывом начать переговоры с Россией, отозвали свое послание, заявила Прамила Джайпал, демократка, инициировавшая это обращение.

Она заявила, что письмо было составлено несколько месяцев назад, а накануне было опубликовано сотрудниками аппарата партии без согласования.

Отозвать письмо группа конгрессменов-демократов решила на фоне негативной реакции других представителей партии.

Судя по всему, в руководстве Демократической партии письмо вызвало крайне отрицательную реакцию. Теперь соавторы послания могут и вовсе лишиться своих мест в ходе промежуточных выборов в конгресс.