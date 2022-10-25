В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для не служивших

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для граждан, не проходивших военную службу. Автором выступил коммунист Михаил Матвеев. Он внес также законопроект об отсрочке для кандидатов и докторов наук.

Матвеев в пояснительной записке ссылается на слова президента, который сказал, что "призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

Депутат указывает, что в указе о мобилизации эти слова, в итоге, отсутствуют.

"Действительность оказалась иной. Во многих субъектах Российской Федерации были мобилизованы граждане, не проходившие военную службу и не имевшие соответствующего опыта", - пишет Матвеев.