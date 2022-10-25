В России может появиться госпрограмма развития новых регионов

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму. Ключевая задача партии власти – чтобы продолжением строчек в бюджете стали новые детские сады, школы, инфраструктура, дорожные объекты и жилье в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, считает Турчак.

"Каждый коллега уже сказал о планах, что должно найти отражение в народной программе. Как мы и договаривались, мы ее откорректируем, там появится новый раздел. У нас есть предложение для Правительства: объединить финансирование реализации всех мероприятий на новых территориях в единую госпрограмму", - отметил Андрей Турчак на заседании программной комиссии, которое посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 гг., заявление приведено в официальном Telegram-канале "ЕР".

Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей.

"Естественно, речь идет о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры", - сказал Турчак

Напомним, 30 сентября 2022 г. в Большом кремлевском дворце в Москве подписан договор о вступлении в РФ четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав РФ. Со стороны новых регионов договоры подписали глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий, Херсонской ВГА – Владимир Сальдо, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.