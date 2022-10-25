"Не получили ни цента": Зеленский пеняет ЕС на отсутствие денег на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз за задержку средств на восстановление страны.

"Я благодарю ЕС за уже оказанную поддержку нашему государству. Однако необходимо придать ей более системный характер", — заявил Зеленский в онлайн-выступлении на конференции по восстановлению Украины.

Глава государства напомнил, что разработан план "первоочередных шагов" для преобразования Украины на $17 млрд.

"Пока мы не получили ни одного цента на это, и я прошу вас приблизить необходимые решения, чтобы ускорить процесс привлечения партнеров к нашему восстановлению", - сказал Зеленский.