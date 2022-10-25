УК заплатит 500 тысяч рублей поскользнувшемуся на крыльце жителю Серова

Жителю уральского города Серов присудили денежную компенсацию за травму, полученную им на крыльце подъезда.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 11 марта прошлого года: мужчина, находясь на крыльце подъезда многоквартирного дома по улице Ленина, поскользнулся и упал, повредив левую руку и плечо. Из-за полученной травмы он перенес две операции и 11 месяцев находился на больничном. Кроме этого, уралец до сих пор не может работать по своей основной профессии – водителем.

Суд установил, что падение произошло в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей работниками управляющей компании по уборке крыльца от наледи. Сотрудники УК были обязаны убрать лед в рамках договора управления многоквартирным домом. А экспертиза показала, что пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Серова поддержала требования мужчины о компенсации ему морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Серовский районный суд иск удовлетворил в полном объеме, взыскав деньги с управляющей компании.