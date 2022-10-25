Kia может остановить продажу автомобилей в России

Корейский автоконцерн Kia не исключает остановки продаж автомобилей в России, передает РБК со ссылкой на исполнительного вице-президента компании У-Чон Чу. Если этот сценарий реализуется, Kia оставит в стране только техобслуживание. Причина вероятного ухода производителя – "неопределенность" в России.

"Возможно, мы рассмотрим вариант заняться только послепродажным обслуживанием из-за невозможности поставлять туда (в Россию) автомобили в принципе", - заявил топ-менеджер.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, Kia находится на втором месте по популярности среди всех автобрендов в России, уступая только "АвтоВАЗу".