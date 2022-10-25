Сын вице-премьера Мантурова попал в ДТП с автобусом на своем BMW

В Москве на Краснодарской улице в ДТП с автобусом попал сын вице-премьера России и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Евгений Мантуров был за рулем своего BMW.

У 24-летнего Мантурова-младшего есть свой представитель, он прокомментировал ситуацию Telegram-каналу Shot: "Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости. После прибытия сотрудников автобус покинул место ДТП своим ходом. Информация о пострадавших на текущий момент не подтверждается. Если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь, Евгений готов оказать им поддержку".

Telegram-канал "112" сообщил, что в аварии пострадала женщина, она с переломом руки госпитализирована.