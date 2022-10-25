25 Октября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: vk.com/molodoipeterburg/скрин

Беглов открыл охоту на активистов "Молодого Петербурга"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов «открыл охоту» на активистов. По всей видимости, градоначальнику пришлись не по душе акции, призванные обратить внимание общественности на его управленческие провалы.

Накануне стало известно, что координатора движения «Молодой Петербург» Максима Леонова задержали и увезли в отдел полиции в Петроградском районе. Соответствующую информацию разместили администраторы вышеуказанного движения в социальной сети «ВКонтакте».

«Максима забрали в отдел полиции в Петроградском районе. Представились сотрудниками Уголовного розыска. Причин для задержания не называли», — пишут администраторы группы.

Позднее стало известно, что на задержанного Леонова составили протокол административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия). Об этом рассказал его защитник Никита Сорокин.

Сегодня появилась информация, что Максима Леонова доставили в Петроградский районный суд. Однако спустя некоторое время его увезли обратно в 43 отдел полиции из-за того, что судья находился на другом заседании. Сообщается, что активиста вновь привезут в суд через 2-3 часа. Доказательства защиты Сорокиным собраны и сегодня сторона защиты будет ходатайствовать в суде о прекращении дела.

Задержание и составление протокола связано с недавней акцией под названием «раздача пустых обещаний Беглова», которую активисты провел в Александровском парке 20 октября. Общественники выставили картонную фигуру губернатора Александра Беглова, которая раздавала «пустые обещания». Таким образом активисты попытались привлечь внимание градоначальника и жителей Петербурга к обещаниям Беглова, которые до сих пор не были выполнены.

скрин, лп(2022)|Фото: vk.com/molodoipeterburg/скрин

Напомним, активисты движения «Молодой Петербург» регулярно освещают проблемы Санкт-Петербурга и пытаются с ними бороться. Так, общественники выходят на субботники, принимают участие в очистке города от мусора, а также пытаются бороться с коммунальным беспределом. По всей видимости, такая активность и постоянные напоминания об управленческих провалах пришлись не по вкусу Беглову из-за чего координатора движения Максима Леонова сейчас пытаются привлечь к ответственности.

Теги: александр беглов, максим леонов, молодой петербург, пустые обещания



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