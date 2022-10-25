Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу WhatsApp в России

Роскомнадзор заявил, что работа мессенджера WhatsApp не ограничивается на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство отметило, что аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta* наблюдались неоднократно.

Напомним, сегодня пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру сообщают о сбоях в работе сервиса. Проблемы возникли у пользователей из России, США, Швейцарии, Израиля, Испании, Египта, Саудовской Аравии.

По данным сервиса Downdetector, чаще всего пользователи WhatsApp жалуются на чаты (они почти не грузятся) и на не отправляющиеся сообщения.