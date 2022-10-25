25 Октября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

"Ад из-за первых заморозков": петербуржцы столкнулись с многокилометровыми пробками утром вторника

Первые заморозки в Петербурге спровоцировали пробки на петербургских дорогах. Горожане сообщают о серьезных заторах в Невском, Петроградском, Центральном и других районах, а также на выезде из Мурино, на Колпинском шоссе и на КАДе. Систематические трудности с проездом возникли еще в начале осени из-за несвоевременных масштабных ремонтных работ во многих городских районах. Обледеневшее дорожное полотно усугубило проблему, несмотря на заверения Смольного о превентивных мерах по борьбе с сезонными вызовами.

Утро вторника, 25 октября, ознаменовалось для Петербурга усугублением проблем с заторами на дорогах. В час пик наблюдалось увеличение количества аварий и пробок на городских магистралях.

Так, в районе метро «Новочеркасская» «встал» в глухом заторе Заневский проспект в сторону метро «Площадь Александра Невского». Параллельно «побордовела» и Синопская набережная, ближе к проспекту Обуховской обороны перекрытая аварией.

карты, скрин, лп(2022)|Фото: yandex.ru/maps/скрин

Уже традиционный затор наблюдается на Лиговском проспекте. Серьезные трудности возникли у автомобилистов и пользователей пассажирским автотранспортом в Центральном районе, где очередь из машин образовалась на пересечении Якорной улицы, Среднеохтинского проспекта и выезда на Свердловскую набережную. Петербуржцы сообщают, что причиной внушительной пробки послужило обледенение дорожного покрытия.

карты, скрин, лп(2022)|Фото:yandex.ru/maps/скрин

В Невском районе на Народной улице произошло ДТП на оживленном участке, в результате которого образовался затор в обе стороны, пересекающийся с «мертвой» пробкой на Дальневосточном проспекте.

карты, скрин, лп(2022)|Фото: yandex.ru/maps/скрин

Не лучше ситуация сложилась и для жителей спальных районов и пользователей пригородных трасс. Так, горожане сообщают о серьезных трудностях при попытке выезда из Мурино на КАД. Отмечается, что автовладельцы, спешащие на работу в разные районы Петербурга, вынуждены более часа проводить в образовавшейся из-за наледи пробке.

«Тут какой-то ад из-за первых заморозков», — сообщают очевидцы.

карты, скрин, лп(2022)|Фото: yandex.ru/maps/скрин

Колпинское шоссе в направлении Московского шоссе также стоит в глухом заторе. Ситуацию с наледью усугубляют многочисленные ремонтные работы на ключевых автомагистралях города, препятствующие свободному проезду горожан. Петербуржцы жалуются на несвоевременность масштабного планового перекрытия проездов с начала осени, однако реакции со стороны городских властей до сих пор не последовало.

карты, скрин,лп(2022)|Фото: yandex.ru/maps/скрин

Несмотря на заявления ответственных комитетов Смольного о предпринятых превентивных мерах по борьбе с наледью на дорогах, Петербург, очевидно, не справился с первым погодным вызовом наступающей зимы. Накануне в комитете по благоустройству сообщили, что приступили к обработке дорожного полотна специальными материалами, препятствующими образованию наледи. Однако петербуржцы не поверили очередным заверениям чиновников из команды губернатора Александра Беглова, назвав их «байками от Комблага». В результате после первых ночных заморозков горожане были вынуждены вновь столкнуться с последствиями халатного отношения чиновников к своим прямым обязанностям по обеспечению комфорта и безопасности для жителей Петербурга.

Теги: александр беглов, комблаг, пробки, петербуржцы, дтп



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